Nadal klaar voor rentree in Acapulco 27 februari 2018

Rafael Nadal (ATP 2) is hersteld van de heupblessure die hem in zijn kwartfinale op de Australian Open tot een opgave dwong tegen Marin Cilic. Op het sterk bezette ATP 500-toernooi van Acapulco speelt hij deze week in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP 38). "Ik voel me weer de oude", zei de 31-jarige Spanjaard, die vorige week zijn eerste plaats op de ranking moest afstaan aan Roger Federer. "Ik heb enkele weken rust genomen en daarna hard gewerkt aan mijn herstel. Blessures maken ook deel uit van mijn carrière. Het is niet makkelijk, maar ik ben nu vooral blij terug te zijn." (FDW)