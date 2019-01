Nadal: "Kine bedanken? Ik ben altijd geblesseerd" 19 januari 2019

De topaffiche tussen Rafael Nadal (ATP 2) en plaatselijk toptalent Alex De Minaur (ATP 29) baarde uiteindelijk een muis. De 31-jarige Spanjaard was na enkele lange games in het begin van elke set en een spannend slot eigenlijk veel te sterk voor de protegé van Lleyton Hewitt. "Dit was mijn eerste keer op de Rod Laver Arena", toonde De Minaur zich nog wat groen achter de oren. "En dan stond ik nog op de baan met 'Rafa'." Nadal zelf had nog een leuke uitsmijter in petto. Toen interviewer John McEnroe hem vroeg of hij geen woordje tot zijn kinesist Rafael Maymo wilde richten voor al het werk dat hij had verricht in zijn carrière, antwoordde de gravelkoning gevat: "Hem bedanken? Ik ben altijd geblesseerd!" Dat is hij voor de goede orde nu niet en dat zal ook volgende tegenstander Tomas Berdych (ATP 57) wellicht ondervinden. (FDW)

