Nadal in zwaar water 07 juni 2018

00u00 0

Rafael Nadal werd gisteren gered door een regenbui. De tienvoudige Roland Garros-winnaar was een set en half een schim van zichzelf en werd regelmatig te kijk gezet door Diego Schwartzman (ATP 12). De 1m70 grote Argentijn nam van bij het begin het initiatief en deelde flink wat klappen uit. Bij 4-5 moest hij bij een derde setpunt even halthouden omdat er iemand in de tribune onwel was geworden, maar zelfs dat kon hem niet stoppen. Schwartzman smeerde Nadal zijn eerste setverlies in Parijs aan sinds de kwartfinale van 2015. Liefst 37 sets op rij had Nadal gewonnen aan de Porte d'Auteuil, maar het record van Björn Borg (41) zal dus blijven staan. Bij 2-3 en een break voorsprong voor de Zuid-Amerikaan moest de partij een eerste keer onderbroken worden voor de regen. 45 minuten later kwam Nadal als een ander mens uit de kleedkamer en ging hij naar 5-3 (30-15), tot de wedstrijd definitief naar vandaag moest overgeheveld worden. Ook Cilic-Del Potro werd stopgezet, in de tiebreak van de eerste set. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN