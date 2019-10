Exclusief voor abonnees Nadal getrouwd met zijn Mery 22 oktober 2019

00u00 0

Rafael Nadal (33) is afgelopen zaterdag getrouwd met zijn vriendin Mery Perello. De twee vormen al een koppel sinds 2005 en verloofden zich afgelopen winter. Heel wat Spaans bekend volk kwam naar het feest op Mallorca, daaronder ook koning Juan Carlos en spelers als Feliciano Lopez, Fernando Verdasco en David Ferrer. Roger Federer was niet uitgenodigd. "Dat had ik ook niet verwacht", zei de Zwitser, die deze week in Basel voor een tiende titel gaat. "Ik kan wel niet wachten om hem terug te zien, om hem te vragen hoe het is geweest." (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen