Nadal geeft start 18 juni 2018

00u00 0

Het was geen autosportheld of bekende acteur die zaterdag het startschot van de 86ste 24 Uur van Le Mans gaf, maar wel de levende tennislegende Rafael Nadal. Nadat hij de startvlag kreeg van de Franse organisatoren, zwaaide de Spanjaard de 60 wagens van start. Hij deed dat met de bekende woorden: "Gentlemen start your engines", en op dat ogenblik startte een editie die

24 uur later gewonnen zou worden door zijn landgenoot en vriend Fernando Alonso. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN