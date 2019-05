Exclusief voor abonnees Nadal: "Ga heel goed moeten zijn" 31 mei 2019

Schuilt er een sprankeltje hoop in het antwoord dat Rafael Nadal gaf op de vraag van een Spaanse journalist hoe het met zijn gezondheid gesteld was en of er zich misschien een probleem stelde? "Wel... niets alarmerends of iets om me zorgen over te maken, niets dat me gaat tegenhouden van te spelen", was de toch wat vage respons. Nu, de laatste keer dat de Mallorcaanse machtmens volledig pijnvrij op de baan verschenen is, was mogelijk bij zijn blijde intrede in Parijs in 2005, dus veel rekening moet Goffin daar niet mee houden. Dat deed Nadal wel met zijn opponent: "Davis is een heel complete speler, hij heeft alle shots. We hebben al veel samen getraind, we kennen elkaar dan ook goed. Hij is snel en kan goed hoeken maken. Eerlijk, dit wordt een flinke uitdaging. Ik zal heel goed moeten zijn als ik een succes wil boeken tegen hem."

