Nadal en Kyrgios lusten elkaar rauw

Mocht u niet veel omhanden hebben op een maandagmorgen, zouden wij inschakelen op Rafael Nadal (ATP 3) tegen Nick Kyrgios (ATP 26) in de achtste finale. In Australië, waar het een vrije dag is omwille van de nationale feestdag 'Australia Day' gisteren, zijn ze er alleszins klaar voor. Beide heren lusten elkaar immers rauw, nadat ze nogal wat aanvaringen hadden gedurende hun carrière. Kyrgios noemde Nadal vorig jaar nog een slechte verliezer. "Omdat we elkaar niet mogen, betekent niet dat er geen vorm van respect is", zei het Australische enfant terrible na zijn fenomenale vijfsetter van vier uur en 26 minuten tegen Karen Khachanov (ATP 17) zaterdag. "Hij is een geweldige tennisspeler. En ik ben eerlijk gezegd superopgewonden. Tegen één van de grootste sterren spelen op het centercourt van je eigen grandslamtoernooi, dat is verdomd cool." Nadal bleef koeler toen hem gevraagd werd naar zijn opponent. "Als hij dingen doet die, naar mijn mening, niet door de beugel kunnen, moet ik hem niet", aldus de Mallorcaan. "Als hij goed tennis speelt en passie toont voor de sport, dan is hij positief voor de tour." In de onderlinge duels staat het 4-3 voor de Spanjaard, maar ze speelden nooit eerder tegen elkaar op Australische bodem. Kijken dus, de kans dat de Rod Laver Arena wordt afgebroken, is niet onbestaand. (FDW)

