Nadal boekt 900ste ATP-zege 05 juni 2018

Rafael Nadal (ATP 1) stoomde gisteren op zijn gemak - 6-3, 6-2, 7-6 tegen Maximilian Marterer (ATP 70) - door naar de kwartfinale waarin hij Diego Schwartzman (ATP 12) treft. Het was meteen zijn 900ste ATP-zege in zijn carrière. 83 daarvan (en amper twee nederlagen) kwamen er op Roland Garros. Niemand die eraan twijfelt dat hij in Parijs zondag zijn elfde titel wint. Hij mocht gisteren even uitleggen waarom hij zo goed is op deze ondergrond. "Het klopt alleszins niet dat ik op gravel geboren ben", grinnikte Nadal. "In mijn jeugd heb ik zelfs vrij veel op hardcourt getraind. Mijn oom (Toni) heeft mij als speler voorbereid en mijn tennis kwam inderdaad het best tot zijn recht op clay. Met immens veel succes tot gevolg. Tja, wat er meestal op gravel gebeurt, is speciaal." (FDW)

