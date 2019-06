Exclusief voor abonnees Nadal: "Anderhalve set was ik ongelooflijk" 01 juni 2019

00u00 0

Zelden Rafael Nadal zich zo tevreden weten tonen met zijn eigen tennis als gisteren na zijn match tegen David Goffin. "Gedurende anderhalve set speelde ik echt fantastisch, ongelooflijk", zei de Mallorcaan. "Het is moeilijk om zó goed te tennissen. Ik gaf mijn tegenstander de indruk dat hij nergens heen kon. In de derde set gebeurde er dan niets speciaals eigenlijk. David is immers een topspeler die door blessures wat is teruggeslagen, maar in het verleden al heeft aangetoond dat hij tegen eender wie kan winnen. In de vierde set krikte ik mijn agressiviteit opnieuw op en dat bleek uiteindelijk de sleutel voor de zege." (FDW)