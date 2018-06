Nachtwinkels negeren wekelijkse rustdag 19 juni 2018

00u00 0

De Economische Inspectie heeft vorig jaar 46 nachtwinkels gecontroleerd en zag vooral overtredingen van de regels rond de wekelijkse rustdag, de sluitingsuren en de prijsaanduiding. In totaal werden bij 9 nachtwinkels 22 inbreuken vastgesteld, blijkt uit cijfers van minister Kris Peeters (CD&V). Het aantal inbreuken loopt fors terug: in 2016 werd 70% van de gecontroleerde nachtwinkels betrapt, terwijl dat vorig jaar 20% was. Het aantal klachten is wel bijna verdubbeld in een jaar tijd.