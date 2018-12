Nachtvorst HET WEER 11 december 2018

00u00 0

Vandaag komt er lokaal nevel, mist of lage bewolking voor. Een drupje motregen of in de Ardennen een sneeuwvlokje is daarbij niet uitgesloten. Stilaan breekt de zon geregeld door. Op een enkele plaatselijke regenbui na, blijft het vervolgens overal droog. Het kwik bereikt gemiddeld 7 graden, met een zwakke wind uit het westen. Later in de namiddag worden de opklaringen breder.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ardennen

weer