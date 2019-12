Exclusief voor abonnees Nachtvorst HET WEER 28 december 2019

00u00 0

Vandaag kan het hogedrukgebied vooral het oosten en het centrum van het land beïnvloeden. De zon kan er geregeld tevoorschijn komen. In het westen is het meestal zwaar bewolkt en bij momenten betrokken. Het blijft wel overal droog. Na een koude start met temperaturen rond en in het oosten zelfs onder het vriespunt, klimt het kwik tot gemiddeld 5 graden. Aan zee is het zachter met 7 graden. De wind waait zwak uit het zuidoosten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over Vlaanderen

weer

weersvoorspelling