Nachtmerrie voorbij, Anderlecht heeft PO 1-ticket beet 11 maart 2019

Eindelijk is Anderlecht zeker van een plaats in play-off 1. Toch knalden de champagnekurken niet in het Astridpark. Ook matchwinnaar Sven Kums - gevierd door Pieter Gerkens - bleef nuchter na zijn twee goals. "Euforie zou misplaatst zijn. We hebben nog niet wat we willen, hé. Europees voetbal, dát is het minimum."

