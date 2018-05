Nachtelijke vogel Roelandts wint 30 mei 2018

00u00 0

Jürgen Roelandts (32) was gisteren de beste in Gullegem Koerse. Traditioneel werd er weer keihard gereden in de kermiskoers in Zuid-West-Vlaanderen. Tiesj Benoot maakte deel uit van de vroege ontsnapping, maar was bijgevolg de belangrijkste naam die ontbrak toen in de finale de beslissende vlucht met 21 renners vertrok. In twee schijfjes ging het daarna naar zes man: Oliver Naesen (AG2R), Sep Vanmarcke (EF Education First), Nicolas Maes (Lotto-Soudal), Tim Declercq (Quick.Step) en de BMC-ploegmaats Greg Van Avermaet en Jürgen Roelandts. Die laatste twee demarreerden om beurt in de laatste drie kilometer. Roelandts raakte weg en won met een handvol seconden voorsprong. Van Avermaet regelde de sprint om de tweede plaats met Naesen. "Een kermiskoers is geen officiële zege, maar in mijn hoofd telt ze wel", zei Roelandts. "Dit is echt plezant, maar ik heb ook echt afgezien. Ik was maandag pas om 2 uur 's nachts thuis uit Italië: ik heb na de Giro eerst nog een citytrip door Rome gemaakt met mijn vrouw Agnes. We hadden fietsen gehuurd, zodat ik me toch een beetje kon voorbereiden op Gullegem, maar toen de koers begon, had ik heel slechte benen. Maar ik voelde me ronde na ronde beter. Dat wil zeggen dat ik goed uit de Giro ben gekomen. Dit weekend rijd ik nog de Hammer Series, nadien moet ik de drie weken zien te overbruggen tot het BK, en daarna is het tijd voor vakantie." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN