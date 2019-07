Exclusief voor abonnees Nacht van de atletiek 22 juli 2019

00u00 0

Nog op de 'Nacht' beperkten de Tornados en de Cheetahs zich tot de 200m. De mannen liepen de 4x400m, maar zonder Kevin Borlée. "In vergelijking met een ander seizoen lijkt het wel of we nu in april zitten of zo", zei trainer Jacques Borlée. Paulien Couckuyt verbeterde zich wel naar 54.03 op de 400m vlak. Opvallend waren voorts de 4.07.53 van Elise Vanderelst op 1.500m en de 3.37.90 van Isaac Kimeli op dezelfde afstand. Michael Obasuyi spurtte - ook al met te veel rugwind - naar 13.56 op de 110m horden. Renée Eykens op 800m en Soufiane Bouchikhi op 5.000m kwamen niet in de buurt van de WK-limieten

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis