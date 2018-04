Nacht in luxevilla 'Liefde voor muziek' kost €4.500 Voor de liefde kijkt men niet op een euro 18 april 2018

VTM heeft de sterren uit 'Liefde voor muziek' flink in de watten gelegd. De opnames gingen door in het Spaanse luxehotel Gran Villa Rosa - waar een nachtje logeren al snel 4.500 euro kost. Niels Destadsbader, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens van K's Choice, Silvy De Bie en de Nederlandse Sharon den Adel kwamen dus niets tekort in het Spaanse Sitges. De Gran Villa Rosa - oorspronkelijk een wijnkasteel uit 1496 - heeft naast 22 kamers en 20 badkamers ook een fraai zwembad en heeft ook een eigen kapel, voor wie er zou willen trouwen. Het domein van 20.000 vierkante meter ligt op een half uurtje rijden van Barcelona.

