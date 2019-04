Exclusief voor abonnees Nabil Alioui alsnog geheim wapen van Cercle? 15 april 2019

Volgend weekend komt KV Kortrijk op bezoek in Jan Breydel voor een rechtstreeks duel om de tweede plaats in poule B, die zomaar een barrageticket kan opleveren. Cercle Brugge heeft na zijn tweede opeenvolgende overwinning dus weer een doel. Met heel veel dank aan de rake kopbal van Nabil Alioui in de slotfase zaterdag tegen Waasland-Beveren, waarmee groen-zwart de afweergordel van negen Waaslanders sloopte.

