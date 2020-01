Exclusief voor abonnees Nabestaanden slachtoffers Dutroux: "Schofferen moet stoppen" 08 januari 2020

00u00 0

Enkele ouders en nabestaanden van vermoorde en vermiste kinderen hebben een open brief geschreven als reactie op een schrijven van Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, dat op tweede kerstdag gepubliceerd werd. "Het schofferen, tergen en compromitteren van slachtoffers moet onmiddellijk stoppen", staat in de brief van de ouders te lezen. De advocaat van Dutroux had in zijn brief gepleit voor de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf in België. De brief van Dutrouxs raadsman werd via sociale media verspreid en veroorzaakte ophef. Als tegenreactie verspreidde Gino Russo, de vader van de door Dutroux vermoorde Mélissa, oude beelden van zijn dochter. Paul en Betty Marchal, de ouders van An, volgden Russo's voorbeeld. Andere ouders van vermiste en vermoorde kinderen kwamen gisteren naar buiten met de open brief.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis