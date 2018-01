Nabestaanden kunnen voortaan terecht op 'rouwlijn' 22 januari 2018

Er komt binnenkort een rouwlijn voor familie en vrienden van een overledene. Initiatiefnemer is de vzw Saying Goodbye uit Kortrijk, die al drie jaar rouwkampen voor kinderen organiseert. "Heel wat nabestaanden hebben nood aan extra hulp bij het verlies van een dierbare, maar weten niet bij wie ze terechtkunnen. Vanaf 1 maart starten wij de gratis Lotgenotenlijn op - een 0800-nummer en een chatdienst. Vrijwilligers zullen de chat- en telefoonlijn zeven dagen op zeven bemannen en de nabestaanden bijstaan", vertelt bezieler Hans Haspeslagh uit Roeselare. Het 0800-nummer - dat nog bepaald moet worden - zal elke dag van 8 uur tot 20 uur beschikbaar zijn, de chatlijn elke avond van 18 tot 22 uur. Bellen of chatten kan vanaf 1 maart, maar vandaag of morgen zal de Facebookpagina 'Lotgenotenlijn' al online zijn. (XCR)

