Nabestaande brugramp Melle waarschuwt Italianen 17 augustus 2018

00u00 0

Het hart van Bea Ruysseveldt (51) bloedt bij het zien van de beelden uit Genua. Zelf verloor ze op 18 maart 1992 haar vader Luc bij het ongeval met de brug over de Schelde in Melle. De man reed met een tankwagen vol brandstof over de brug toen die het begaf. Zijn truck vloog meteen in brand, de man kon geen kant meer op. "Ik heb met de betrokkenen in Italië enorm te doen. Ze weten niet welke lijdensweg hen nog te wachten staan. Hoe onmenselijk ik en mijn moeder behandeld zijn, is nog altijd wraakroepend. Een minister was zelfs snel in het afwimpelen van de schuld door op tv te zeggen dat mijn vader allicht overladen was. Tot 2000 werd het voor ons ook een strijd tegen een legertje advocaten, dat er alles aan deed om het toch maar niet tot een rechtszaak te laten komen. Ze vroegen mij om zeker niet met de pers te praten. Niemand nam zijn verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met een aalmoes, maar mijn moeder is eraan onderdoor gegaan." (TVP)

