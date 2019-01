Naast T1 van paars-wit ook adviseur bij Twente 09 januari 2019

't Moet zijn dat Fred Rutten niet stilzitten kan. Ondanks zijn aanstelling als T1 bij Anderlecht blijft de Nederlander actief als adviseur van 'de Raad van Commissarissen' bij FC Twente. Dat schrijft de krant 'De Telegraaf'. De vrijblijvende rol bij 'de Tukkers' - Rutten moet er niet fysiek aanwezig zijn - is een uitvloeisel van de recente Enschedese poging om hem te verleiden de volledige technische leiding op te nemen. Daar had en heeft de RSCA-coach evenwel geen zin in voorlopig, vandaar dit compromis. Rutten speelde in het verleden uitsluitend voor Twente en was er twee keer trainer. Hij is er een clubicoon. (PJC)