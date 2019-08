Exclusief voor abonnees Naast Gilbert ook Degenkolb voor klassiek succes bij Lotto 23 augustus 2019

John Degenkolb en Philippe Gilbert zijn de komende drie weken nog tegenstanders in de Vuelta. Maar de volgende twee jaar worden ze ploegmaats bij Lotto-Soudal. De Belgische WorldTourploeg maakte gisteren de komst van de Duitse wielrenner officieel. Degenkolb is een ex-winnaar van Gent-Wevelgem (2014), Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix (2015). Hij en Gilbert moeten de komende jaren voor de klassieke overwinningen zorgen, waar het Lotto dit voorjaar zo aan ontbrak. Degenkolb is nog maar dertig. Zijn laatste grote zege dateert van 2018, toen hij de Tourrit naar Roubaix won. Degenkolb maakte een lange comeback na een aanrijding op stage in de winter van 2016 in Spanje. Hij verloor daarbij bijna een vinger.

