Exclusief voor abonnees Naast Diatta ook Dennis out 22 januari 2020

00u00 0

Club Brugge moet het vanavond zonder de flitsen van Dennis en Diatta doen. Diatta is nog niet hersteld van een trap op de voet in Qatar, wellicht mist hij ook de match van zondag in Kortrijk. Dennis kreeg op zijn beurt een tik op de knie in Anderlecht - ook hij ervaart te veel hinder. Verder onderzoek moet de ernst van zijn blessure aan het licht brengen, al maakte Clement zich gisteren niet al te veel zorgen. Afwachten welke keuzes hij vandaag maakt. Tot dusver speelden enkel Mechele en Vormer alles in de beker. De kans is groot dat er gezien het drukke programma opnieuw wat geroteerd wordt. Vormer en Openda hebben reeds een gele kaart achter hun naam. Bij een tweede boeking - of ze dat nu erg zouden vinden of niet - missen zij de terugmatch in het Regenboogstadion. (TTV)

