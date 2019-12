Exclusief voor abonnees Naast daders ook zoon slachtoffer op beklaagdenbank 03 december 2019

Anthony B. (24), de man die in 2012 betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant, riskeert nu acht maanden cel voor zinloos geweld. Samen met twee broers en een vriend sloeg hij begin september de 63-jarige Hugo D.W. in elkaar. B.'s kompanen riskeren vijf maanden cel.

