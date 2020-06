Exclusief voor abonnees Naar Verenigd Koninkrijk? Eerst twee weken in quarantaine 09 juni 2020

Wie het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, moet sinds gisteren twee weken in afzondering, zo niet riskeer je 1.000 pond (1.121 euro) boete. Het land wil zo een verdere verspreiding van het coronavirus beperken. De maatregel geldt voor Britten en niet-Britten. Wie het land binnenkomt, moet ook een formulier invullen met het adres en de contactgegevens in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft alvast willekeurige controles gepland op de aangegeven verblijfplaatsen. De maatregel geldt niet voor reizigers uit Ierland, het eiland Man of de Kanaaleilanden. Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor enkele beroepen, zoals truckers, dokters en seizoenarbeiders.