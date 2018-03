Naar pretpark? Da's dan 157 euro 31 maart 2018

De paasvakantie betekent traditioneel ook de start van het pretparkseizoen. Altijd leuk voor het hele gezin, maar wel verre van goedkoop. Zeker nu alle parken behalve Walibi hun toegangsprijzen lichtjes verhogen in ruil voor extra shows en attracties. Wij vergeleken de kostprijs van de populairste pretparken deze vakantie en gingen uit van een traditioneel gezin met twee volwassenen en twee kinderen tussen 1 en 1,40 meter. Inbegrepen zijn ook vier frisdranken, vier pakjes friet en de parking. De gemiddelde rekening: liefst 157 euro. Wie de kosten wat wil drukken, boekt best online. Aan de kassa betaal je gemiddeld 2 euro meer per persoon. (FT)

HLN