Naar plek 2 in WorldTourranking

De topvorm van Tiesj Benoot (24) vertaalt zich ook in de cijfers. Na zijn vierde plaats in de eindstand van Tirreno-Adriatico - in de afsluitende tijdrit gisteren won hij nog vier plaatsen - klimt de alleskunner van Lotto-Soudal naar de tweede plaats in de WorldTourranking, met 586 punten. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Michelton-Scott) blijft met 813,57 punten afgescheiden leider. Hij won in januari de Tour Down Under en werd toen ook derde in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In de World Ranking, een klassement waarin de punten verdiend in de WorldTour én de continentale races een jaar geldig blijven, is er niks veranderd: Chris Froome leidt voor Greg Van Avermaet. Beiden verzamelden (zo goed als) al hun punten al vorig seizoen. (BA)

