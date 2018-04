Naar je smartphone staren is het nieuwe vervelen 06 april 2018

De smartphone heeft de verveling niet uitgeroeid, integendeel - het nieuwe vervelen is swipen en scrollen. Het Amerikaanse nieuwsmedium 'The Daily Beast' heeft nu een term gelanceerd voor dat fenomeen: 'smartphoneverveling'. Oftewel: eindeloos rondklikken, Instagram openen, weer sluiten, en vlak erna wéér openen, in de hoop iets interessants tegen te komen. En dan hetzelfde doen met Twitter, Facebook of WhatsApp. "Op wachtmomenten, tijdens toiletbezoeken, voor het slapengaan: op al die momenten raken we daartoe verleid. Zeker bij jongeren zie je zeer intensieve patronen", zegt professor Nieuwe Media Lieven De Marez (UGent). "Uit onderzoek blijkt dat ze de tijd die ze aan apps spenderen onderschatten: sommigen denken dat ze drie uur op hun smartphone spenderen, terwijl het er zes zijn. Tot 300 keer per dag nemen ze hun smartphone vast, vaak zonder doel." (FDV)

