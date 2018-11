Naar huis gespeeld als duiveltjes 19 november 2018

Is. Dit. Écht. Gebeurd? De Belgen kwamen 0-2 voor... en toen ging plots het licht uit. De grootste black-out in het tijdperk-Martínez. Vijf tegengoals vlogen de Duivels om de oren. Ze stonden erbij en keken ernaar als duiveltjes. Hun rapport zegt alles. Boyata: 2. Kompany en Chadli: 3. Witsel: 4. Meunier, Tielemans, Eden Hazard, Batshuayi, Mertens en Courtois: 5. De nummer één in de wereld, uit de Nations League gekegeld door een verzameling gemotiveerde Zwitsers. "Een offday", zei Toby Alderweireld. "Een heel stom gevoel", zei Thibaut Courtois. Genadeloos afgeslacht, zeggen wij.

