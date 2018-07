Naar halve finales ondanks nederlaag 20 juli 2018

De Young Red Dragons verzekerden zich nog voor de wedstrijd van een ticket voor de halve finale in Nederland. Coach Eyckmans wilde toch resoluut voor de eerste plaats gaan en pakte weer uit met zijn succesformatie. Al kende zijn ploeg geen al te beste start. Bij 2-7 riep Eyckmans zijn troepen al naar de kant. België kwam nog langszij (15-15), maar loste dan toch de teugels. De 17-14 in het tweede spel bleek onvoldoende om de sets weer in evenwicht te brengen. De Red Dragons vochten terug via de invallers Brems en Vandamme, maar ze moesten de zege en de leidersplaats toch afstaan aan de Russen. (MPM)