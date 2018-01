Naar een 4-4-2? 23 januari 2018

Schakelt KV Mechelen vanavond over naar een 4-4-2-veldbezetting? Het is een zet die de fans zouden appreciëren en ook intern vragen ze zich af of Aleksandar Jankovic zijn spelsysteem niet beter aanpast. Zij hopen dat KV Mechelen zo iets aanvallender voor de dag komt de komende weken. "Het is een optie om met twee spitsen te spelen", zei Jankovic op zijn wekelijkse persbabbel. Zonder er verder op in te gaan. Met de terugkeer van Bandé heeft de Servische coach er alleszins een extra troef bij. (FDZ)