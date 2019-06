Exclusief voor abonnees Naar de VS met handdoeken als enige hulpmiddel 13 juni 2019

Met aan elkaar geknoopte handdoeken proberen migranten in Mexico een kolkende zijstroom van de Rio Grande veilig over te steken. Alles om toch maar in de Verenigde Staten te geraken. Dagelijks wagen tientallen Centraal-Amerikaanse migranten zich aan een helse tocht om over de grens te geraken in de stad Ciudad Juárez, vaak via de immense rivier. Een gevaarlijke tocht, ook: in het water zijn al verschillende lichamen teruggevonden, zelfs van baby's.

