31 maart 2018

Lezen of voorlezen over de ruimte is natuurlijk nóg leuker als je zelf een klein beetje astronaut wordt. Dit doe-het-zelf-boek neemt je mee op reis langs sterren en planeten, én laat je beweegbare ruimtetuigen bouwen. Een raket, een verkenningsrobot, een ruimtestation of satelliet: ontdek eerst hoe ze werken en zet ze dan zelf in elkaar met de meer dan vijftig onderdelen.

