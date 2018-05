Naar de kust = in de file 24 mei 2018

Wie de komende weken naar de kust trekt, moet rekening houden met zware files: vanaf juni starten de werken op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Het Agentschap Wegen en Verkeer legt dan op de pechstrook en de rechterrijstrook richting Oostende een nieuw wegdek aan. Het verkeer zal via versmalde rijstroken moeten rijden en de snelheid in de werfzone wordt beperkt tot 70 kilometer per uur. De voorbereidende werken starten al op 28 mei, zij het enkel 's nachts. Vanaf 1 juni zullen de versmalde rijstroken richting Brussel in voege zijn, vanaf 2 juni volgt de richting naar Gent en Oostende.