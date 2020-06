Exclusief voor abonnees Naar de kapper zonder mondmasker Witsel en Thorgan Hazard op het matje 05 juni 2020

Axel Witsel en Thorgan Hazard zijn door hun club Borussia Dortmund op de vingers getikt. Samen met vier ploegmaats, onder wie het Britse toptalent Jadon Sancho, ontvingen ze de celebritykapper Winnie Nana Karkari. Probleem was dat op de foto's die via de sociale media verspreid zijn, er geen mondmaskers te zien zijn. Dortmund keurde met een kort statement de actie af. "Het is een no-go, langs beide kanten, om geen masker te dragen. Dat zullen we onze spelers nog eens heel erg duidelijk maken." Volgens de kapper nam hij zijn mondmasker louter af om te poseren voor de foto's en werden alle regels rond hygiëne strikt opgevolgd. (ODBS)

