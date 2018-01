Naar Brugge voor een lekkere wafel met zalm 23 januari 2018

00u00 0

In Brugge kan je het zo gek niet bedenken of je krijgt het op een wafel geserveerd. In het pas geopende House of Waffles eet je wafels met een spiegelei, kaas en hesp of zalm. Bijzonder lekker, verzekert zaakvoerder Dirk Van Den Bossche. "Iedereen gaat ervan uit dat een wafel zoet is, maar dat is niet zo", klinkt het. "We hebben speciaal deeg gemaakt waardoor de wafel aanvoelt als een erg luchtige toast. Zo kregen we het idee om alles wat met een toast mogelijk is ook te combineren met wafels." Voor de minder avontuurlijke eters staan er gelukkig ook wafels met suiker en slagroom op de kaart. (BHT)