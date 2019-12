Exclusief voor abonnees Naar Baguet Bicycle Center voor vuile was en... pannenkoek 03 december 2019

Remco Evenepoel overwintert in Calpe (aan de Costa Blanca) waar tot maart door de ploeg voor hem een kamer is gereserveerd in het Suitopia Sol y Mar Hotel, ankerplaats van Deceuninck-Quick.Step tijdens de Spaanse stages. Hij kan er ook terecht in het Baguet Bicycle Center, het destijds door de betreurde Serge Baguet opgerichte wielercentrum dat naast een 'service course' onder meer ook een brasserie bevat. "Ik steek er na de training mijn vuile was binnen", aldus Evenepoel. "In afwachting drink ik iets. Of eet ik af en toe een lekkere pannenkoek. Tussendoor mag dat wel eens, zolang het maar binnen de perken blijft. (lacht) Ik beloof Patrick Lefevere plechtig dat ik niet dezelfde fout zal maken als vorig jaar en scherp terug naar huis zal komen. Ik denk dat ik er wel goed uitzie, op dit moment (we kunnen het alleen maar bevestigen, red.)." Het Baguet Bicycle Center wordt uitgebaat door een Vlaams koppel. "Kristel en Patrick zijn heel lieve mensen. Ze doen dat fantastisch. Dit laat me toe om niet de godganse dag op mijn hotelkamer te moeten doorbrengen en eens een babbel te slaan met landgenoten." (JDK/MCA)

