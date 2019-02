Naar 12 criteria voor bestraffing handspel? 19 februari 2019

De wereldvoetbalbond FIFA wil de criteria verfijnen om handspel in voetbal te bestraffen. De International Football Association Board (IFAB), die verantwoordelijk is voor de regels van het voetbalspel, werkt volgens het Duitse blad 'Bild' aan de nieuwe bepalingen. Zo zouden scheidsrechters voortaan liefst twaalf criteria in acht moeten nemen. In de huidige regels gelden drie criteria: gaat de hand naar de bal, hoe groot is de afstand tussen hand en bal en in welke positie - onnatuurlijk of niet - bevindt zich de hand? 'Bild' meent te weten dat in de toekomst de maatstaven voor verdedigers en aanvallers zouden kunnen verschillen. In elk geval zou een doelpunt van een aanvaller die de bal onvrijwillig met de hand heeft geraakt niet langer gelden. Op 2 maart vergadert de IFAB over het thema. Bij groen licht zouden de nieuwe criteria ingaan vanaf volgend seizoen. (BF)

