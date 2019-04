Exclusief voor abonnees Naamswijziging stadion weldra officieel Lotto Park? 08 april 2019

Voor nostalgie is geen plek. Wat al in de lucht hing, wordt wellicht deze week officieel: de naamswijziging van het Constant Vanden Stockstadion. RSCA heeft een overeenkomst met sponsor Lotto, dat de Anderlecht-thuisbasis vermoedelijk omdoopt tot het 'Lotto Park'. Met de zet wil Marc Coucke de commerciële inkomsten verhogen - naar het voorbeeld van clubs in binnen- en buitenland - maar tegelijk maakt hij zo verder komaf met het verleden van de Vanden Stockdynastie. Sinds 1983 bestaat het Vanden Stockstadion. (PJC)