De jeugdspelers van voetbalclub Berchem Sport moeten, na protest van hun ouders, tot nader order dan toch niet verplicht naakt douchen. Dat is niet alleen de vreemdste openingszin die ik ooit heb neergeschreven in deze bescheiden prachtcolumn, het is ook een thema dat enige nadere beschouwing verdient. En dan gaat het me niet eens over het hedendaagse gevaar dat kwestieuze jeugdspelers in hun schriele naaktheid worden gefilmd door een perverseling, en al evenmin over de vraag of die ouders dwarsliggen om ethisch of religieus geïnspireerde redenen. Het gaat me om de collectieve naaktheid, een situatie waarvan ik geen voorstander ben zodra het collectief uit meer dan twee volwassenen bestaat. Er zijn grenzen aan mijn sociaal en esthetisch incasseringsvermogen.

