Naaktrestaurant gooit de handdoek 09 januari 2019

Het enige naaktrestaurant van Parijs moet noodgedwongen de deuren sluiten. "Het is met grote spijt dat we de definitieve sluiting van restaurant O'Naturel aankondigen", schrijven de initiatiefnemers op hun website. De reden is een gebrek aan klanten.

