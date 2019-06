Exclusief voor abonnees Naakte vrouw dood in weiland 24 juni 2019

De Nederlandse politie doet een beroep op de Belgische bevolking om de identiteit van een overleden vrouw te vinden. Zij werd naakt in een weiland gevonden op enkele meters van de Belgisch-Nederlandse grens nadat ze met geweld om het leven was gebracht. Het gaat om een blanke vrouw tussen de 50 en 65 jaar, met kort, rossig haar, een normaal postuur, 1,65 tot 1,70 meter lang, zonder sieraden of tatoeages. Informatie delen kan op het nummer 0900-8844 of via WhatsApp op +31612207006. Het kan ook anoniem op het nummer 0800-7000. (IBO)

