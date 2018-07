Naakte trucker onder invloed van amfetamines 16 juli 2018

De Poolse vrachtwagenchauffeur die een gigantische ravage aanrichtte in Lovenjoel zat niet alleen naakt achter het stuur, hij was ook onder invloed van amfetamines. Dat bevestigt het Leuvense parket. De man ramde minstens vijf wagens en een bus van De Lijn om het daarna poedelnaakt op een lopen te zetten. Er moest een politiehelikopter ingezet worden om de verdachte op te sporen. Bij zijn arrestatie gedroeg de man zich agressief tegenover de politie, die meteen merkte dat de 27-jarige onder invloed van drugs was. Een positieve speekseltest bevestigde dat vermoeden. De Pool werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen zit de man in de cel in afwachting van zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of de naakte trucker aangehouden blijft in afwachting van zijn proces. (BMK)

