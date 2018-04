Naakte schutter maakt vier doden in Amerikaans restaurant 23 april 2018

Bij een schietpartij in een Waffle House-restaurant in het Amerikaanse Nashville zijn gisteren vier mensen omgekomen. Evenveel anderen raakten gewond. Volgens de politie opende de schutter, die naakt was, om 3.25 uur lokale tijd het vuur. Een klant in de zaak kon het wapen van de schutter afnemen, waarna de dader, een blanke man, de benen nam. Twee slachtoffers lieten het leven op de parking, een derde werd binnen doodgeschoten. Het vierde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De vermoedelijke dader is de 29-jarige Travis Reinking uit Illinois. Gisteravond was hij nog voortvluchtig.