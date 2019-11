Exclusief voor abonnees Na zware agressie tegen 13-jarig meisje: twee leerlingen geschorst 13 november 2019

00u00 0

Het Stedelijk Lyceum in Merksem heeft twee leerlingen preventief geschorst naar aanleiding van de vechtpartij waarbij een 13-jarig meisje in elkaar geslagen werd. De feiten werden ook gefilmd door andere leerlingen en online gezet. De school voert nu een tuchtonderzoek en bekijkt welke definitieve maatregelen er genomen moeten worden. "Dat kan gaan van een tijdelijke schorsing tot een definitieve verwijdering van school", aldus de directie. Ook de politie startte een onderzoek op. De ouders van de 13-jarige Lindsai zijn opgelucht dat het incident ernstig genomen wordt. "Wat er ons wel tegen de borst stuit, is dat er zelfs nu nog berichten komen waaruit blijkt dat sommigen geen schuldbesef hebben", zegt papa Bart Meeters. "Berichten met echt grove taal. Blijkbaar zijn sommigen echt trots op deze laffe daad. Ik hoop dat die kinderen eens goed nadenken en dat hun ouders ook gepaste maatregelen nemen." (VTT)

