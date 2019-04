Exclusief voor abonnees Na zoekactie van 3 uur op het strand: jongetje (4) gevonden in bed 17 april 2019

00u00 0

Op het strand van Knokke, ter hoogte van Het Zoute, is gisteravond een grote zoekactie gehouden naar een jongetje van 4. Het kind was op vakantie met zijn familie. Rond 17.30 uur zou hij aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt zijn toen die een ijsje aan het bestellen waren in ijssalon Glacier De La Poste, op de zeedijk. De familie schakelde de politie in, die ook de brandweer verwittigde. Het tutje van de jongen werd vrij snel gevonden op een plein in de buurt, waardoor het weinig waarschijnlijk was dat hij richting zee was gelopen. Toch werd om 19 uur de noodprocedure 'drenkeling aan zee' gestart: de helikopter van de kustwacht vloog rondjes vlak boven de waterlijn en meerdere boten gingen de kustlijn af.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen