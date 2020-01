Exclusief voor abonnees Na vrouw sterft ook man na brandstichting 30 januari 2020

De man van 42 die gisteren zwaargewond is geraakt bij een woningbrand in Beersel (Vlaams-Brabant) is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de brand zelf was al zijn 39-jarige echtgenote omgekomen.

Het vuur brak eergisteren rond 12.30 uur uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de woning. De man was op eigen kracht nog uit de vuurzee kunnen ontsnappen. "Ik zag de bewoner aan de overkant van de straat liggen terwijl hij letterlijk in brand stond", zegt een getuige. "Hij riep in het Frans om zijn vrouw." Buurtbewoners probeerden het huis nog binnen te geraken om haar te redden, maar dat was te gevaarlijk. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Haar man werd zwaargewond naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht, waar hij gisteren bezweek.

Het parket voert een gerechtelijk onderzoek naar moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis met dodelijke afloop

