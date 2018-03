Na vogels en vlinders mogen we nu ook schelpjes tellen 05 maart 2018

00u00 0

Na het tellen van tuinvogels en vlinders wordt nu ook gevraagd om op 17 maart naar het strand af te zakken om schelpen te tellen. Bedoeling is dat onderzoekers zich een beter beeld vormen van onze kust. Aangespoelde schelpen op het Noordzeestrand zeggen heel veel over onder meer klimaatverandering, milieuvervuiling en biodiversiteit. Wie deelneemt, moet honderd schelpen verzamelen en inventariseren. Na het weekend, wanneer alle tellingen binnen zijn, maken de organisatoren bekend welke schelp het meest gezien is. (LBB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN