Na vinylplaten ook cassettes weer cool

Na de vinylplaat is ook de ouderwetse cassette opnieuw cool. In Groot-Brittannië werden vorig jaar bijna 50.000 cassette-albums verkocht. Dat is het grootste aantal sinds 2004 en 125% meer dan in 2017. Heel wat van de artiesten in de bestsellerslijst, onder wie Queen, Kylie Minogue en Rick Astley, begonnen hun carrière op een moment dat cassettes een rage waren. Het doet vermoeden dat veel kopers door nostalgie worden gedreven. Maar ook enkele jongere artiesten, zoals Ariana Grande, verkochten best wat cassettebandjes. De recordverkoop kwam vorig jaar op naam van de jonge Britse alternatieve rockband The 1975. Van hun nieuwe album gingen er 7.500 cassettes over de toonbank. (SPK)

