Na vijftiende veroordeling: Celstraf voor Yassine El Ghanassy 08 maart 2018

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27) heeft in de Brugse politierechtbank een gevangenisstraf van zes maanden en twee jaar rijverbod gekregen. Voor de ex-flankaanvaller van KV Oostende en AA Gent is het al zijn vijftiende veroordeling. El Ghanassy - die nu voor het Franse Nantes speelt- reed in juli 2016 in zijn Porsche Carrera 4 met 57 km/uur door de bebouwde kom in Oostende. Hij betaalde echter zijn boete niet, waardoor de overtreding bij het parket terechtkwam. Daar zagen ze dat hij op het moment van de overtreding een rijverbod had en nog proeven moest afleggen voor hij zijn rijbewijs kon terugkrijgen. "Een rijverbod en geldboete maken duidelijk weinig indruk", klonk het vonnis. "Bovendien werd hij al 14 keer veroordeeld en gaat het niet om kleine inbreuken." Van zijn celstraf zal El Ghanassy wellicht geen dag moeten uitzitten. (SDVO)

